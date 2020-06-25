В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото

Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию в Голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит активно, в штатном режиме, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух

"Голосование началось, мы уже посмотрели видеотрансляции с нескольких участков. Достаточно активно идет голосование, все проходит в штатном режиме", - рассказал он.

Он добавил, что все участки в Москве открыты, все члены избирательных комиссий находятся на местах, наблюдатели в нужном количестве - тоже на местах.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.