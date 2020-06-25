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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573443322.html
В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит активно, в штатном режиме, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:19
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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илья массух, конституция рф, москва

В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

09:17 25.06.2020 (обновлено: 09:19 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит активно, в штатном режиме, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Голосование началось, мы уже посмотрели видеотрансляции с нескольких участков. Достаточно активно идет голосование, все проходит в штатном режиме", - рассказал он.
Он добавил, что все участки в Москве открыты, все члены избирательных комиссий находятся на местах, наблюдатели в нужном количестве - тоже на местах.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 по 30 июня.
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