Австралийская Qantas намерена уволить шесть тысяч человек из-за пандемии

"Шесть тысяч рабочих мест – это те рабочие места, которые, как мы думаем, не восстановятся еще долгое время", - сказал генеральный директор компании Алан Джойс.

Кроме того, еще около 15 тысяч сотрудников, связанных в основном с проведением международных рейсов, в ближайшие несколько месяцев не смогут вернуться на работу. Как отметил Джойс, компания, скорее всего, не сможет возобновить международные рейсы еще до июля следующего года. Около 100 самолетов авиакомпании, как заявил перевозчик, будут оставаться "на земле" до 12 месяцев. Джойс подчеркнул, что кризис "очень сильно" затронул авиакомпанию, и "его влияние будет ощущаться еще долго".