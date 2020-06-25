https://ria.ru/20200625/1573443233.html
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Eurekalert. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:15
2020-06-25T11:57
луна
космос
планеты
космос - риа наука
линдон джонсон
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569732671_0:57:3072:1785_1400x0_80_0_0_3e5197081bea12303cad851efd5e3e09.jpg
https://ria.ru/20190521/1554777141.html
https://ria.ru/20190720/1556645598.html
Mz
Как название статьи глупое, не соответствующее содержанию, так и само содержание... Короче, наглосаксонские учёные. KREEP?! А почему не TRUMP (торий, радий, уран, магний, свинец)?
32
Igor Loshkov
Теперь появилась следующая загадка Луны: почему на видимой стороне Луны оказалось больше радиоактивных веществ, которые разогрели магму.
25
19
космос
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569732671_0:57:3072:1785_1400x0_80_0_0_3e5197081bea12303cad851efd5e3e09.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569732671_142:0:2871:2047_1400x0_80_0_0_01236645ef1efbc9f78b3be60cc6732b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569732671_313:0:2360:2047_1400x0_80_0_0_ba5ccb2bf807573b4f2f50b67a33b59a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, космос, планеты, космос - риа наука, линдон джонсон, ссср
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Eurekalert
.
О том, что видимая и темная сторона Луны значительно различаются, стало известно еще в середине ХХ века, когда СССР
удалось получить первые снимки обратной стороны спутника. До этого астрономы считали, что темные пятна на видимой стороне Луны — это высохшие моря и океаны. Они предполагали, что такими же следами покрыта и обратная сторона, но в итоге оба предположения оказались неверными.
Выяснилось, что это не моря, а кратеры — возможно, вулканического происхождения. Кроме того, оказалось, что кратеры покрывают лишь небольшую часть невидимой стороны — один процент, тогда как на видимой стороне занимают примерно треть. Объяснить причины неоднородности поверхности Луны ученые долго не могли.
В новом исследовании группа астрономов из Токийского технологического института, университетов Флориды, Нью-Мехико и Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона предложили ответ на этот вопрос. Они полагают, что неоднородность поверхности Луны объясняется неравномерным распределением веществ группы KREEP. Эти вещества обнаружили в лунных породах, привезенных на Землю американскими астронавтами. (В аббревиатуре KREEP К означает калий, REE — редкоземельные элементы церий, эрбий и европий, а P — фосфор.)
Исследователи проанализировали результаты наблюдений, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования и пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы, из-за чего на поверхности Луны появились кратеры.
Причем элементы распределялись по поверхности спутника неравномерно. На видимой стороне, по мнению ученых, породы оказались обогащены радиоактивным ураном, калием и торием, поэтому там и образовалось больше кратеров.