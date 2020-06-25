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Раскрыта загадка темной стороны Луны
Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Eurekalert. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:57
луна
космос
планеты
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линдон джонсон
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Как название статьи глупое, не соответствующее содержанию, так и само содержание... Короче, наглосаксонские учёные. KREEP?! А почему не TRUMP (торий, радий, уран, магний, свинец)?
32
Теперь появилась следующая загадка Луны: почему на видимой стороне Луны оказалось больше радиоактивных веществ, которые разогрели магму.
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космос
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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луна, космос, планеты, космос - риа наука, линдон джонсон, ссср

Раскрыта загадка темной стороны Луны

09:15 25.06.2020 (обновлено: 11:57 25.06.2020)
33481
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Eurekalert.
О том, что видимая и темная сторона Луны значительно различаются, стало известно еще в середине ХХ века, когда СССР удалось получить первые снимки обратной стороны спутника. До этого астрономы считали, что темные пятна на видимой стороне Луны — это высохшие моря и океаны. Они предполагали, что такими же следами покрыта и обратная сторона, но в итоге оба предположения оказались неверными.
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21 мая 2019, 19:29РИА Наука
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
Выяснилось, что это не моря, а кратеры — возможно, вулканического происхождения. Кроме того, оказалось, что кратеры покрывают лишь небольшую часть невидимой стороны — один процент, тогда как на видимой стороне занимают примерно треть. Объяснить причины неоднородности поверхности Луны ученые долго не могли.
В новом исследовании группа астрономов из Токийского технологического института, университетов Флориды, Нью-Мехико и Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона предложили ответ на этот вопрос. Они полагают, что неоднородность поверхности Луны объясняется неравномерным распределением веществ группы KREEP. Эти вещества обнаружили в лунных породах, привезенных на Землю американскими астронавтами. (В аббревиатуре KREEP К означает калий, REE — редкоземельные элементы церий, эрбий и европий, а P — фосфор.)
Исследователи проанализировали результаты наблюдений, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования и пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы, из-за чего на поверхности Луны появились кратеры.
Причем элементы распределялись по поверхности спутника неравномерно. На видимой стороне, по мнению ученых, породы оказались обогащены радиоактивным ураном, калием и торием, поэтому там и образовалось больше кратеров.
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20 июля 2019, 03:45
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8545599688
Обсудить 19
ЛунаКосмоспланетыКосмос - РИА НаукаЛиндон ДжонсонСССР
Популярные комментарии
Как название статьи глупое, не соответствующее содержанию, так и само содержание... Короче, наглосаксонские учёные. KREEP?! А почему не TRUMP (торий, радий, уран, магний, свинец)?
25 июня, 14:05
MMz
19100003
Теперь появилась следующая загадка Луны: почему на видимой стороне Луны оказалось больше радиоактивных веществ, которые разогрели магму.
25 июня, 13:50
Igor Loshkov
13110001
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