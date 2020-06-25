Раскрыта загадка темной стороны Луны

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли, сообщает портал Eurekalert

О том, что видимая и темная сторона Луны значительно различаются, стало известно еще в середине ХХ века, когда СССР удалось получить первые снимки обратной стороны спутника. До этого астрономы считали, что темные пятна на видимой стороне Луны — это высохшие моря и океаны. Они предполагали, что такими же следами покрыта и обратная сторона, но в итоге оба предположения оказались неверными.

Выяснилось, что это не моря, а кратеры — возможно, вулканического происхождения. Кроме того, оказалось, что кратеры покрывают лишь небольшую часть невидимой стороны — один процент, тогда как на видимой стороне занимают примерно треть. Объяснить причины неоднородности поверхности Луны ученые долго не могли.

В новом исследовании группа астрономов из Токийского технологического института, университетов Флориды, Нью-Мехико и Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона предложили ответ на этот вопрос. Они полагают, что неоднородность поверхности Луны объясняется неравномерным распределением веществ группы KREEP. Эти вещества обнаружили в лунных породах, привезенных на Землю американскими астронавтами. (В аббревиатуре KREEP К означает калий, REE — редкоземельные элементы церий, эрбий и европий, а P — фосфор.)

Исследователи проанализировали результаты наблюдений, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования и пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы, из-за чего на поверхности Луны появились кратеры.