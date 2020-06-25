Ученые нашли способ улучшить препарат от осложнений после COVID-19

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева обнаружили, что воздействие импульсного магнитного поля увеличивает эффект препарата пентоксифиллина, который рядом ученых рассматривается в качестве лекарства для предотвращения опасных осложнений коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба вуза.

Одним из крайне опасных осложнений коронавирусной инфекции является тромбоэмболия (закупорка тромбами) легочной артерии. Пентоксифиллин уменьшает вязкость крови, предотвращая агрегацию ("склеивание") клеток крови - тормбоцитов и образование тромбов и увеличивает концентрацию кислорода в тканях.

Авторы исследования воздействовали на препарат импульсным магнитным полем интенсивностью 1-3 тесла (как при магнито-резонансной томографии), а затем изучали антиагрегационную активность пентоксифиллина на крови, взятой у здоровых доноров.

Было обнаружено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть во столько же раз уменьшается вязкость крови, что, по мнению авторов исследования, может существенно затормозить процесс тромбообразования.

Ученые изучили продолжительность действия облучения лекарства. "Нам стало интересно, сколько времени держится эффект от облучения препаратов импульсным магнитным полем, и мы провели такие исследования. Установлено, что эффект воздействия от импульсного магнитного поля сохраняется от трех часов до одних суток в зависимости от интенсивности облучения", - пояснила доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета Татьяна Васильева.

В дальнейшем авторы работы намерены продолжить свои исследования в этом направлении.