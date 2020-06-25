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Ученые нашли способ улучшить препарат от осложнений после COVID-19
Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева обнаружили, что воздействие импульсного магнитного поля увеличивает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:14
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Ученые нашли способ улучшить препарат от осложнений после COVID-19

09:13 25.06.2020 (обновлено: 09:14 25.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПриготовление химического раствора в лаборатории
Приготовление химического раствора в лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Приготовление химического раствора в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева обнаружили, что воздействие импульсного магнитного поля увеличивает эффект препарата пентоксифиллина, который рядом ученых рассматривается в качестве лекарства для предотвращения опасных осложнений коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба вуза.
Одним из крайне опасных осложнений коронавирусной инфекции является тромбоэмболия (закупорка тромбами) легочной артерии. Пентоксифиллин уменьшает вязкость крови, предотвращая агрегацию ("склеивание") клеток крови - тормбоцитов и образование тромбов и увеличивает концентрацию кислорода в тканях.
Авторы исследования воздействовали на препарат импульсным магнитным полем интенсивностью 1-3 тесла (как при магнито-резонансной томографии), а затем изучали антиагрегационную активность пентоксифиллина на крови, взятой у здоровых доноров.
Было обнаружено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть во столько же раз уменьшается вязкость крови, что, по мнению авторов исследования, может существенно затормозить процесс тромбообразования.
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Ученые изучили продолжительность действия облучения лекарства. "Нам стало интересно, сколько времени держится эффект от облучения препаратов импульсным магнитным полем, и мы провели такие исследования. Установлено, что эффект воздействия от импульсного магнитного поля сохраняется от трех часов до одних суток в зависимости от интенсивности облучения", - пояснила доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета Татьяна Васильева.
В дальнейшем авторы работы намерены продолжить свои исследования в этом направлении.
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