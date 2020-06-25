В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса

Отмечается, что "срок остановки работ составит от 7 до 14 дней", у работников "Интернационального" "уже взято несколько сотен анализов".

Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках "Мир" (временно законсервирован) и "Интернациональный", из россыпей "Водораздельные галечники", "Иреляхская россыпь", "Горное", а также из техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5". "Интернациональный" был введен в эксплуатацию в 1999 году.