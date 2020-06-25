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Распространение нового коронавируса
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В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса
Штатная работа рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК "Алросы" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:37
республика саха (якутия)
мирный
распространение нового коронавируса
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алроса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика саха (якутия), мирный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алроса

В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса

09:37 25.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Штатная работа рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК "Алросы" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников, сообщает пресс-служба алмазодобывающей компании.
"Среди работников рудника "Интернациональный"... были выявлены несколько заболевших коронавирусной инфекцией. Все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное… Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия ", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что "срок остановки работ составит от 7 до 14 дней", у работников "Интернационального" "уже взято несколько сотен анализов".
В компании подчеркнули, что "Алроса" заблаговременно разработала несколько сценариев оперативного реагирования на случай возможного распространения вируса на своих промышленных площадках.
Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках "Мир" (временно законсервирован) и "Интернациональный", из россыпей "Водораздельные галечники", "Иреляхская россыпь", "Горное", а также из техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5". "Интернациональный" был введен в эксплуатацию в 1999 году.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)МирныйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алроса
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