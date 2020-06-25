https://ria.ru/20200625/1573443071.html
В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса
Штатная работа рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК "Алросы" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:37
2020-06-25T09:37
республика саха (якутия)
мирный
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алроса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика саха (якутия), мирный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алроса
ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Штатная работа рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК "Алросы" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников, сообщает пресс-служба алмазодобывающей компании.
"Среди работников рудника "Интернациональный"... были выявлены несколько заболевших коронавирусной инфекцией. Все заразившиеся помещены в больницу в Мирном
и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное… Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия ", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что "срок остановки работ составит от 7 до 14 дней", у работников "Интернационального" "уже взято несколько сотен анализов".
В компании подчеркнули, что "Алроса
" заблаговременно разработала несколько сценариев оперативного реагирования на случай возможного распространения вируса на своих промышленных площадках.
Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках "Мир" (временно законсервирован) и "Интернациональный", из россыпей "Водораздельные галечники", "Иреляхская россыпь", "Горное", а также из техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5". "Интернациональный" был введен в эксплуатацию в 1999 году.