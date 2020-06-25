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В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,6 тысяч
Четвертый день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 200, общее число заболевших превысило 6,6 РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:10
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,6 тысяч

09:10 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Четвертый день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 200, общее число заболевших превысило 6,6 тысячи, сообщает правительство региона.
"В четверг, 25 июня, официально подтверждено заражение 196 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 6653 человек. Скончались 33 пациента. Выздоровели 4047.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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