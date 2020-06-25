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Российский посол в Колумбии рассказал об отношениях двух стран
Колумбия является одним из самых значимых партнеров России среди стран Латинской Америки, заявил посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин в интервью изданию Tiempo,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:09
россия
александр кошкин
латинская америка
колумбия
в мире
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РИА Новости
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россия, александр кошкин, латинская америка, колумбия, в мире

Российский посол в Колумбии рассказал об отношениях двух стран

09:09 25.06.2020
220
© Alejandro ArangoБогота
Богота
© Alejandro Arango
Богота. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Колумбия является одним из самых значимых партнеров России среди стран Латинской Америки, заявил посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин в интервью изданию Tiempo, опубликованном по случаю 85-летия установления дипломатических отношений между странами.
"В настоящее время Колумбия является одним из наших самых значимых партнеров в латиноамериканском геополитическом пространстве. Наше двустороннее сотрудничество основано на взаимоуважении, оно лишено идеологических догм и политических предрассудков, мы разделяем одни и те же общечеловеческие ценности", - заявил Кошкин.
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Посол РФ отметил, что хотя страны "пока не являются большими торговыми партнерами, мы не устаем искать оптимальные возможности, чтобы углубить и разнообразить нашу двустороннюю торговлю и взаимные инвестиции". Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность продажи российской пшеницы в Колумбию.
По словам Кошкина, в области туристического обмена странам удалось достичь больших успехов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда Россию посетили 850 тысяч иностранцев, включая 65 тысяч граждан Колумбии. "Все указывает на то, что, когда санитарные условия будут позволять, еще больше иностранных гостей посетят Россию, чтобы увидеть ее своими глазами", - заявил он.
"Я могу заверить вас, что тема Венесуэлы всегда присутствует на двусторонних переговорах и консультациях и обсуждается с максимальным взаимным уважением. Эти контакты демонстрируют, что (мнения) России и Колумбии сходятся в основном. И это заключается в том, что единственное решение, которое может иметь венесуэльский кризис, является мирным и достигнутым народом Венесуэлы", - заявил посол РФ на вопрос о том, насколько повлияли на отношения Колумбии и РФ споры между Боготой и Каракасом.
На вопрос о том, что является самым важным в отношениям между Боготой и Москвой, посол РФ выделил "их неизменную стабильность и прагматизм, проявленные за 85 лет дипломатический отношений".
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РоссияАлександр КошкинЛатинская АмерикаКолумбияВ мире
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