Российский посол в Колумбии рассказал об отношениях двух стран

Посол РФ отметил, что хотя страны "пока не являются большими торговыми партнерами, мы не устаем искать оптимальные возможности, чтобы углубить и разнообразить нашу двустороннюю торговлю и взаимные инвестиции". Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность продажи российской пшеницы в Колумбию.

По словам Кошкина, в области туристического обмена странам удалось достичь больших успехов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда Россию посетили 850 тысяч иностранцев, включая 65 тысяч граждан Колумбии. "Все указывает на то, что, когда санитарные условия будут позволять, еще больше иностранных гостей посетят Россию, чтобы увидеть ее своими глазами", - заявил он.