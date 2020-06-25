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В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров
Гараж загорелся в Сыктывкаре на площади 700 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сыктывкар
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сыктывкар, происшествия

В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров

09:06 25.06.2020
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© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гараж загорелся в Сыктывкаре на площади 700 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС России.
По информации ведомства, в четверг утром поступила информация о пожаре в Сыктывкаре по адресу Ухтинское шоссе, 84/2. Произошло возгорание кровли здания, которое сейчас используется как гараж.
"По прибытию подразделений в 07.10 установлено, что площадь пожара составляет 700 квадратных метров, работает пять звеньев ГДЗС, подается на тушение пять ручных стволов. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы силы и средства РСЧС - 43 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человек и 12 единиц техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СыктывкарПроисшествия
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