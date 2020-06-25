В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гараж загорелся в Гараж загорелся в Сыктывкаре на площади 700 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС России.

По информации ведомства, в четверг утром поступила информация о пожаре в Сыктывкаре по адресу Ухтинское шоссе, 84/2. Произошло возгорание кровли здания, которое сейчас используется как гараж.

"По прибытию подразделений в 07.10 установлено, что площадь пожара составляет 700 квадратных метров, работает пять звеньев ГДЗС, подается на тушение пять ручных стволов. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.