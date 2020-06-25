Роскачество рассказало, как вернуть деньги за несделанную покупку

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Роскачество дало рекомендации покупателям, как вернуть деньги, обнаружив в чеке товар, который они не приобретали.

"Если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал – это не что иное, как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ "Обман потребителей", в том числе "обмеривание", обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, умышленно вам "пробили" в чеке не приобретаемые товары или случайно", - цитирует пресс-служба замруководителя Роскачества Александра Борисова.

В первую очередь надо сообщить о проблеме администрации магазина, предъявив чек. Отсутствие покупаемого товара помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. Если таких записей нет, покупатель вправе потребовать произвести сверку по номенклатуре товара, а также привлечь свидетелей.

"Если администрация магазина не идет навстречу, сделайте запись в книге жалоб, укажите свои контакты (адрес, телефон). Ответ вам должны дать в течение 5 дней. В сложных ситуациях, которые требуют внутреннего расследования, ответ может быть дан в течение 15 дней. Если магазин относится к крупной сети, оставьте обращение, оформленное в виде претензии, на официальном сайте", - рекомендуют в Роскачестве.

На таких двух шагах, как правило, разрешается до 80% проблем, связанных с возвратом средств или обменом на другую продукцию. Но если магазин занял оборонительные позиции, нужно обращаться в Роспотребнадзор . "Надзорное ведомство вправе провести проверку, в частности, затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности", - указывают в организации.