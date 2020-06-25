https://ria.ru/20200625/1573442777.html
Депутат Ионин сообщил, что выздоровел после COVID-19
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, ранее заболевший COVID-19, сообщил РИА Новости, что он выздоровел и возвращается к нормальной жизни. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:55
2020-06-25T10:17
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дмитрий ионин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин
, ранее заболевший COVID-19, сообщил РИА Новости, что он выздоровел и возвращается к нормальной жизни.
В начале июня Ионин сообщал, что у него диагностирован коронавирус. Он рассказал, что у него самый легкий вариант COVID-19 с поражением легких только 5%, а лечение он проходил на дому.
"Формальность с больничным (осталась): сегодня должны позвонить и сказать, когда подъехать и забрать его. По факту мне уже разрешили вернуться к нормальной жизни", - сказал Ионин.
По его словам, он получил второй отрицательный тест на коронавирус в среду.
"После выздоровления хотелось бы сдать плазму крови с антителами для помощи тем, кто болеет COVID-19 в тяжелой форме. Сегодня поеду в 24 ЦГБ забрать свой больничный и заодно поинтересуюсь, как это можно сделать", - написал Ионин в своем Telegram-канале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.