Депутат Ионин сообщил, что выздоровел после COVID-19

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Дмитрий Ионин , ранее заболевший COVID-19, сообщил РИА Новости, что он выздоровел и возвращается к нормальной жизни.

В начале июня Ионин сообщал, что у него диагностирован коронавирус. Он рассказал, что у него самый легкий вариант COVID-19 с поражением легких только 5%, а лечение он проходил на дому.

"Формальность с больничным (осталась): сегодня должны позвонить и сказать, когда подъехать и забрать его. По факту мне уже разрешили вернуться к нормальной жизни", - сказал Ионин.

По его словам, он получил второй отрицательный тест на коронавирус в среду.

"После выздоровления хотелось бы сдать плазму крови с антителами для помощи тем, кто болеет COVID-19 в тяжелой форме. Сегодня поеду в 24 ЦГБ забрать свой больничный и заодно поинтересуюсь, как это можно сделать", - написал Ионин в своем Telegram-канале.