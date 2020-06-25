НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области

Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Независимый общественный мониторинг заявил, что выявил ряд фейков, направленных на дестабилизацию процесса голосования в Независимый общественный мониторинг заявил, что выявил ряд фейков, направленных на дестабилизацию процесса голосования в Магаданской области , сообщается на сайте ассоциации.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Некто Волков Егор направил на "Карту сообщений" НОМ четыре обращения о том, что в Магадане , на участке по адресу Марчеканская, д.2, к.1 осуществляется незаконная доставка (подвоз) избирателей к помещениям для голосования. Там же, как указывается в сообщении, происходит воспрепятствование реализации активного избирательного права. Мобильная группа общественного штаба проверила данную информацию", - говорится в сообщении

Подчеркивается, что итоги проверки показали, что по данному адресу находится УИК №7, которая в момент отправки сообщения не приступила к своей работе непосредственно на традиционном участке для голосования, а работала на выезде. По информации НОМ, Волков также утверждал, что о массовом подвозе избирателей к избирательному участку стало известно из телеграмм-канала "Magadan.live".

"Однако достаточно легко определить, что данный канал отсутствует в Telegram и, следовательно, информация в очередной раз не подтверждается. Более того, в регионе сообщили, что автор четырёх недостоверных заявлений не числится в списках наблюдателей на данном участке для голосования, что в целом ставит под сомнение реальность личности автора обращения", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что также от него поступила жалоба о том, что члены избирательной комиссии работают без средств индивидуальной защиты.

"Представители Общественного штаба опровергли данную информацию, сообщив, что члены УИК, даже будучи на выезде, соблюдают все необходимые санитарные требования", - говорится в сообщении.