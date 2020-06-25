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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573442695.html
НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области
Независимый общественный мониторинг заявил, что выявил ряд фейков, направленных на дестабилизацию процесса голосования в Магаданской области, сообщается на... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:20
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
магадан
магаданская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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конституция рф, магадан, магаданская область, происшествия

НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области

08:53 25.06.2020 (обновлено: 09:20 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Независимый общественный мониторинг заявил, что выявил ряд фейков, направленных на дестабилизацию процесса голосования в Магаданской области, сообщается на сайте ассоциации.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
"Некто Волков Егор направил на "Карту сообщений" НОМ четыре обращения о том, что в Магадане, на участке по адресу Марчеканская, д.2, к.1 осуществляется незаконная доставка (подвоз) избирателей к помещениям для голосования. Там же, как указывается в сообщении, происходит воспрепятствование реализации активного избирательного права. Мобильная группа общественного штаба проверила данную информацию", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что итоги проверки показали, что по данному адресу находится УИК №7, которая в момент отправки сообщения не приступила к своей работе непосредственно на традиционном участке для голосования, а работала на выезде. По информации НОМ, Волков также утверждал, что о массовом подвозе избирателей к избирательному участку стало известно из телеграмм-канала "Magadan.live".
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"Однако достаточно легко определить, что данный канал отсутствует в Telegram и, следовательно, информация в очередной раз не подтверждается. Более того, в регионе сообщили, что автор четырёх недостоверных заявлений не числится в списках наблюдателей на данном участке для голосования, что в целом ставит под сомнение реальность личности автора обращения", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что также от него поступила жалоба о том, что члены избирательной комиссии работают без средств индивидуальной защиты.
"Представители Общественного штаба опровергли данную информацию, сообщив, что члены УИК, даже будучи на выезде, соблюдают все необходимые санитарные требования", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМагаданМагаданская областьПроисшествия
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