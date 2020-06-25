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Полиция Японии создает сайт для загрузки фото и видео во время бедствий
Полиция Японии готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:49
япония
токио
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
япония, токио, в мире

Полиция Японии создает сайт для загрузки фото и видео во время бедствий

08:49 25.06.2020
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Полиция Японии готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных бедствий, в том числе землетрясений, для прояснения масштабов ущерба, сообщило в четверг агентство Киодо.
Сайт должен заработать в августе и собрать визуальную информацию о повреждениях дорог, разрушениях зданий и оползнях.
"Этот сайт много значит, чтобы понять ситуацию во время стихийных бедствий, которую мы не можем оценить", - приводит Киодо слова информированного источника среди создателей сайта.
Все загруженные фото и видео будут привязаны к карте местности, чтобы было проще понять, где они были сняты.
Полиция надеется, что новый сайт поможет на случай мощного землетрясения в Токио и на южном побережье Японии, которое прогнозируется в течение ближайших 30 лет. В случае цунами во время такого землетрясения могут погибнуть 300 тысяч человек, а материальный ущерб составит до двух триллионов долларов, отмечает Киодо.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
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ЯпонияТокиоВ мире
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