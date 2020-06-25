Полиция Японии создает сайт для загрузки фото и видео во время бедствий

ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Японии готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных бедствий, в том числе землетрясений, для прояснения масштабов ущерба, сообщило в четверг агентство Киодо

Сайт должен заработать в августе и собрать визуальную информацию о повреждениях дорог, разрушениях зданий и оползнях.

"Этот сайт много значит, чтобы понять ситуацию во время стихийных бедствий, которую мы не можем оценить", - приводит Киодо слова информированного источника среди создателей сайта.

Все загруженные фото и видео будут привязаны к карте местности, чтобы было проще понять, где они были сняты.