https://ria.ru/20200625/1573442636.html
Полиция Японии создает сайт для загрузки фото и видео во время бедствий
Полиция Японии готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:49
2020-06-25T08:49
япония
токио
в мире
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япония
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:127:2628:1605_1400x0_80_0_0_7f3e564640d78a4b2d6b71973c6aeeb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио, в мире
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости.
Полиция Японии
готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных бедствий, в том числе землетрясений, для прояснения масштабов ущерба, сообщило в четверг агентство Киодо
.
Сайт должен заработать в августе и собрать визуальную информацию о повреждениях дорог, разрушениях зданий и оползнях.
"Этот сайт много значит, чтобы понять ситуацию во время стихийных бедствий, которую мы не можем оценить", - приводит Киодо слова информированного источника среди создателей сайта.
Все загруженные фото и видео будут привязаны к карте местности, чтобы было проще понять, где они были сняты.
Полиция надеется, что новый сайт поможет на случай мощного землетрясения в Токио
и на южном побережье Японии, которое прогнозируется в течение ближайших 30 лет. В случае цунами во время такого землетрясения могут погибнуть 300 тысяч человек, а материальный ущерб составит до двух триллионов долларов, отмечает Киодо.