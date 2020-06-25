В инфекционной больнице № 2 в Москве лечатся 145 пациентов с COVID-19

"В больнице 582 человека (в том числе 13 в реанимации), из них: 214 человек с подозрением на COVID/145 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/14 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 10/9 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала она соцсети Facebook.