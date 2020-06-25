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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице № 2 в Москве лечатся 145 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 582 человека, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:47
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В инфекционной больнице № 2 в Москве лечатся 145 пациентов с COVID-19

08:47 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 582 человека, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 582 человека (в том числе 13 в реанимации), из них: 214 человек с подозрением на COVID/145 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/14 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 10/9 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала она соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу поступили 38 человек, из них десять с коронавирусом. Выписаны 13 человек, из них двое с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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