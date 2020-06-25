https://ria.ru/20200625/1573442592.html
В инфекционной больнице № 2 в Москве лечатся 145 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 582 человека, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:47
2020-06-25T08:47
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_89a13851b205e0ef176a5ac753d34f9a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве
проходят 582 человека, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова
.
"В больнице 582 человека (в том числе 13 в реанимации), из них: 214 человек с подозрением на COVID/145 случаев подтверждено лабораторно, из них: 15/14 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 10/9 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала она соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу поступили 38 человек, из них десять с коронавирусом. Выписаны 13 человек, из них двое с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.