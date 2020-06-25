https://ria.ru/20200625/1573442560.html
На западе Украины из-за непогоды разрушено 64 моста
Почти 300 населенных пунктов подтоплены в четырех областях Украины из-за непогоды, разрушено более 100 километров дорог и 64 моста, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:45
2020-06-25T08:45
мвд украины
ивано-франковская область
в мире
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ивано-франковская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд украины, ивано-франковская область, в мире
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Почти 300 населенных пунктов подтоплены в четырех областях Украины из-за непогоды, разрушено более 100 километров дорог и 64 моста, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник министерство внутренних дел Украины
ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести.
"Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки… Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская область
- 234, Черновицкая - 37, Львовская - 12, Тернопольская- два)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате непогоды на территории четырех областей подтоплено почти 10 тысяч домов, девять объектов социальной и бытовой сферы. Кроме того, затоплено почти 13,4 тысячи приусадебных участков, разрушено 117 километров автодорог и 64 моста в Ивано-Франковской области. Как отмечается, из-за непогоды повреждено 500 километров автодорог и 135 мостов.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекали более 1,6 тысячи человек и почти 500 единиц техники.