На западе Украины из-за непогоды разрушено 64 моста

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Почти 300 населенных пунктов подтоплены в четырех областях Украины из-за непогоды, разрушено более 100 километров дорог и 64 моста, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек

На Украине из-за непогоды без газа остались десять тысяч человек

По данным пресс-службы, в результате непогоды на территории четырех областей подтоплено почти 10 тысяч домов, девять объектов социальной и бытовой сферы. Кроме того, затоплено почти 13,4 тысячи приусадебных участков, разрушено 117 километров автодорог и 64 моста в Ивано-Франковской области. Как отмечается, из-за непогоды повреждено 500 километров автодорог и 135 мостов.