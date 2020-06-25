Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев показал, как на голосовании соблюдаются меры по защите от коронавируса.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется", - написал Григорьев в Twitter.

Там же он написал, что участникам голосования измеряют температуру.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.

Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется. pic.twitter.com/k6T7xKvBCG — Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

На фотографиях, которые также выложил Григорьев, видно, что в наличии есть маски, перчатки и антисептики, а также показано, как посетителям измеряют температуру.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.