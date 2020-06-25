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Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
Руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев показал, как на голосовании соблюдаются меры по защите... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:38
голосование по поправкам в конституцию
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19

08:38 25.06.2020
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев показал, как на голосовании соблюдаются меры по защите от коронавируса.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется", - написал Григорьев в Twitter.
Там же он написал, что участникам голосования измеряют температуру.
На фотографиях, которые также выложил Григорьев, видно, что в наличии есть маски, перчатки и антисептики, а также показано, как посетителям измеряют температуру.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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