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Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
Двое членов вернувшейся из Москвы делегации Киргизии госпитализированы с COVID-19, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
парад победы
бишкек
киргизия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, парад победы, бишкек, киргизия

Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19

08:37 25.06.2020
5252
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрачи в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
Врачи в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
© РИА Новости
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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Двое членов вернувшейся из Москвы делегации Киргизии госпитализированы с COVID-19, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев.
"Два члена делегации госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу", - заявил Каратаев.
По словам замминистра, остальные члены делегации находятся на обсервации до выхода результатов анализов, которые у них взяли после возвращения в Бишкек.
В среду киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилету в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековПарад ПобедыБишкекКиргизия
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