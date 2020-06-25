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https://ria.ru/20200625/1573442395.html
В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
Киргизстанский штаб по борьбе с COVID-19 рассмотрит вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов страны, сообщил в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, чуйская область, ошская область, ош, киргизия, в мире

В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса

08:37 25.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Киргизстанский штаб по борьбе с COVID-19 рассмотрит вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов страны, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев.
"На данный момент ситуация очень острая в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и в Оше. Сегодня на заседании республиканского штаба будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧП и принято решение с учетом всех факторов”, - заявил замминистра.
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Вчера, 07:31Распространение нового коронавируса
В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
В Киргизии в течение нескольких дней выявляли рекордное количество новых заражений COVID-19. На сегодняшний день общее число инфицированных в республике достигло 3954. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2112 пациентов.
Режим чрезвычайного положения, введенный в ряде районов республики вскоре после выявления первых случаев коронавируса в середине марта, был снят 10 мая. С тех пор количество инфицированных и погибших в стране выросло почти в четыре раза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чуйская областьОшская областьОшКиргизияВ мире
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