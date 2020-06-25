Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне распространения коронавируса и роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:25 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую Brent опускалась на 0,79% — до 39,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,63% — до 37,77 долларов.
В среду цены обвалились более чем на пять процентов, когда американское Минэнерго сообщило, что запасы сырья за последнюю неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей — до 540,7 миллиона баррелей, превзойдя ожидания аналитиков и уже в третий раз обновив исторический рекорд.
Кроме того, добыча в Соединенных Штатах впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11 миллионов баррелей в день. До этого показатель непрерывно снижался с начала апреля.
Помимо этого, трейдеры опасаются, что продолжение распространения коронавируса в мире может серьезно замедлить восстановление спроса на топливо.
"Последние тенденции не внушают оптимизма", — считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw), которого цитирует Рейтер.
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