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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200625/1573442323.html
Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне распространения коронавируса и роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
коронавирус covid-19
цены на нефть
brent
сша
экономика
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Из нефти в типографии деньги печатают, у нас трое детей, нам в своё время сертификат для молодой семьи давали на 1 млн, маткапитал 400тр, с апреля 45тр на них выдали, в июле еще 30тр уверен дадут, вот только напечатают их из нефти и дадут
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сша
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, цены на нефть, brent, сша, экономика

Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

08:33 25.06.2020 (обновлено: 10:50 25.06.2020)
6632
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне распространения коронавируса и роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:25 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую Brent опускалась на 0,79% — до 39,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,63% — до 37,77 долларов.
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В среду цены обвалились более чем на пять процентов, когда американское Минэнерго сообщило, что запасы сырья за последнюю неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей — до 540,7 миллиона баррелей, превзойдя ожидания аналитиков и уже в третий раз обновив исторический рекорд.
Кроме того, добыча в Соединенных Штатах впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11 миллионов баррелей в день. До этого показатель непрерывно снижался с начала апреля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Цены на нефтьBrentСШАЭкономика
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Арсений Новиков
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Из нефти в типографии деньги печатают, у нас трое детей, нам в своё время сертификат для молодой семьи давали на 1 млн, маткапитал 400тр, с апреля 45тр на них выдали, в июле еще 30тр уверен дадут, вот только напечатают их из нефти и дадут
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