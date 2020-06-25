В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Сопчук зашла на заседание, касавшееся взыскания с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и группы компаний "Востокцемент" более 1,4 миллиарда рублей, и "агрессивно повела себя по отношению к представителю Генпрокуратуры". После этого краевой совет судей провел проверку и рекомендовал квалификационной коллегии досрочно прекратить полномочия Сопчук.
В результате коллегия решила понизить ее в квалификационном классе.
"Сопчук подала в почетную отставку", — сказал РИА Новости представитель коллегии. По его словам, заявление об отставке удовлетворено.
Рона Сопчук — жена депутата Госдумы Сергея Сопчука. Как писали местные СМИ, она обратилась к представителю Генпрокуратуры в перерыве заседания после того, как прокурор упомянул депутата, и якобы пыталась подарить ему цветы.
Сопчук занимала должность судьи Советского районного суда Владивостока с 2006 года.
В марте Советский районный суд Владивостока полностью удовлетворил иск Генкпрокуратуры к бывшему мэру. Речь шла о том, что Пушкарев и подведомственное ему учреждение "Дороги Владивостока" вступили в картельный сговор с компаниями его брата из группы "Востокцемент".
Кроме того, в апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам лишения свободы и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.
2 декабря 2019, 13:59На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку