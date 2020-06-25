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В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:30
игорь пушкарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
приморский краевой суд
владивосток
приморский край
происшествия
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"Сопчук подала в почетную отставку". "... заявление об отставке удовлетворено". Это типа, прошу вас предоставить мне почётную отставку, со всеми вытекающими из этого льготами и выплатами? Я правильно понял?
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владивосток
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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игорь пушкарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, приморский краевой суд, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором

08:33 25.06.2020 (обновлено: 13:30 25.06.2020)
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© Кадр видео, опубликованный изданием "Золотой мост"Рона Сопчук во время судебного заседания в суде Советского района Владивостока
Рона Сопчук во время судебного заседания в суде Советского района Владивостока
© Кадр видео, опубликованный изданием "Золотой мост"
Рона Сопчук во время судебного заседания в суде Советского района Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Сопчук зашла на заседание, касавшееся взыскания с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и группы компаний "Востокцемент" более 1,4 миллиарда рублей, и "агрессивно повела себя по отношению к представителю Генпрокуратуры". После этого краевой совет судей провел проверку и рекомендовал квалификационной коллегии досрочно прекратить полномочия Сопчук.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
21 мая, 14:09
Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге
В результате коллегия решила понизить ее в квалификационном классе.
"Сопчук подала в почетную отставку", — сказал РИА Новости представитель коллегии. По его словам, заявление об отставке удовлетворено.
Рона Сопчук — жена депутата Госдумы Сергея Сопчука. Как писали местные СМИ, она обратилась к представителю Генпрокуратуры в перерыве заседания после того, как прокурор упомянул депутата, и якобы пыталась подарить ему цветы.
Сопчук занимала должность судьи Советского районного суда Владивостока с 2006 года.
В марте Советский районный суд Владивостока полностью удовлетворил иск Генкпрокуратуры к бывшему мэру. Речь шла о том, что Пушкарев и подведомственное ему учреждение "Дороги Владивостока" вступили в картельный сговор с компаниями его брата из группы "Востокцемент".
Кроме того, в апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам лишения свободы и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.
Молоток судьи
2 декабря 2019, 13:59
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
14169315
Обсудить 2
Игорь ПушкаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФПриморский краевой судВладивостокПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
"Сопчук подала в почетную отставку". "... заявление об отставке удовлетворено". Это типа, прошу вас предоставить мне почётную отставку, со всеми вытекающими из этого льготами и выплатами? Я правильно понял?
25 июня, 08:58
Игорь Громов
1110100
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