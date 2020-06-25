В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором

"Сопчук подала в почетную отставку", — сказал РИА Новости представитель коллегии. По его словам, заявление об отставке удовлетворено.

В марте Советский районный суд Владивостока полностью удовлетворил иск Генкпрокуратуры к бывшему мэру. Речь шла о том, что Пушкарев и подведомственное ему учреждение "Дороги Владивостока" вступили в картельный сговор с компаниями его брата из группы "Востокцемент".