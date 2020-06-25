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Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
Свыше семи миллионов москвичей получили городскую поддержку во время пандемии коронавируса на общую сумму более 28 миллиардов рублей, говорится на официальном... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:21
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва

Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии

08:21 25.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Свыше семи миллионов москвичей получили городскую поддержку во время пандемии коронавируса на общую сумму более 28 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей. Такую поддержку получили более двух миллионов человек — 16% москвичей. В их числе жители в возрасте старше 65 лет и хронические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что еще 1,5 миллиона человек получили поддержку в натуральной форме, на это было выделено 3,7 миллиарда рублей.
"Кроме того, 3,5 миллиона владельцев квартир освободили от взносов на капремонт за второй квартал. В денежном выражении объем такой поддержки составляет 11,1 миллиарда рублей. Также на 40–60% увеличены зарплаты 42,7 тысячи медицинских работников — на эти цели город выделил 3,2 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении.
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Подчеркивается, что всего в период пандемии 7,2 миллиона человек получили поддержку от города на сумму 28,2 миллиарда рублей.
По словам Ефимова, вводя дополнительные меры поддержки, Москва сохранила уже существующие льготы и соцвыплаты, в этом году для них предусмотрено более 495 миллиардов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)Москва
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