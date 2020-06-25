Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Свыше семи миллионов москвичей получили городскую поддержку во время пандемии коронавируса на общую сумму более 28 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей. Такую поддержку получили более двух миллионов человек — 16% москвичей. В их числе жители в возрасте старше 65 лет и хронические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

Отмечается, что еще 1,5 миллиона человек получили поддержку в натуральной форме, на это было выделено 3,7 миллиарда рублей.

"Кроме того, 3,5 миллиона владельцев квартир освободили от взносов на капремонт за второй квартал. В денежном выражении объем такой поддержки составляет 11,1 миллиарда рублей. Также на 40–60% увеличены зарплаты 42,7 тысячи медицинских работников — на эти цели город выделил 3,2 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что всего в период пандемии 7,2 миллиона человек получили поддержку от города на сумму 28,2 миллиарда рублей.

По словам Ефимова, вводя дополнительные меры поддержки, Москва сохранила уже существующие льготы и соцвыплаты, в этом году для них предусмотрено более 495 миллиардов рублей.