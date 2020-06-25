Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Проекту "Московская электронная школа" уже 3 года, за это время полторы тысячи учителей стали обладателями почти 3 тысяч грантов правительства Проекту "Московская электронная школа" уже 3 года, за это время полторы тысячи учителей стали обладателями почти 3 тысяч грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Она отметила, что за три года существования проекта гранты получили педагоги из 449 школ города.

"Уже три года "Московской электронной школой" пользуются учителя, ученики и их родители. Год назад библиотека МЭШ стала доступна всему миру. Большой вклад в развитие проекта внесли московские педагоги – они загружают сценарии уроков, которыми могут воспользоваться их коллеги и обучающиеся. Поэтому для учителей были учреждены гранты правительства Москвы. За три года уже 1,5 тысячи педагогов получили 2856 грантов, и я уверена, что их количество будет расти", - рассказала Ракова.

Она добавила, что юбилейным, полуторатысячным обладателем гранта стала учитель информатики школы № 1399 Людмила Михеева. Ее блоком интерактивных сценариев уроков на тему "Текстовый редактор. Работа с графическими объектами" для девятого класса коллеги воспользовались 3247 раз. Размер вознаграждения получателю гранта составил 300 тысяч рублей.

"Московские учителя принимают активное участие в развитии проекта. Как говорят сами педагоги, им важно не столько денежное вознаграждение, сколько признание коллег. К тому же, работа над проектом дает уникальную возможность получить бесценный опыт, став разработчиком образовательного контента, доступного всем русскоговорящим пользователям мира", - сообщила Ракова.