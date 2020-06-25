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Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
Проекту "Московская электронная школа" уже 3 года, за это время полторы тысячи учителей стали обладателями почти 3 тысяч грантов правительства Москвы за вклад в РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:17
анастасия ракова
москва
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анастасия ракова , москва, общество

Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ

08:17 25.06.2020
48
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик во время электронного урока в московской школе
Ученик во время электронного урока в московской школе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ученик во время электронного урока в московской школе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Проекту "Московская электронная школа" уже 3 года, за это время полторы тысячи учителей стали обладателями почти 3 тысяч грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что за три года существования проекта гранты получили педагоги из 449 школ города.
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"Уже три года "Московской электронной школой" пользуются учителя, ученики и их родители. Год назад библиотека МЭШ стала доступна всему миру. Большой вклад в развитие проекта внесли московские педагоги – они загружают сценарии уроков, которыми могут воспользоваться их коллеги и обучающиеся. Поэтому для учителей были учреждены гранты правительства Москвы. За три года уже 1,5 тысячи педагогов получили 2856 грантов, и я уверена, что их количество будет расти", - рассказала Ракова.
Она добавила, что юбилейным, полуторатысячным обладателем гранта стала учитель информатики школы № 1399 Людмила Михеева. Ее блоком интерактивных сценариев уроков на тему "Текстовый редактор. Работа с графическими объектами" для девятого класса коллеги воспользовались 3247 раз. Размер вознаграждения получателю гранта составил 300 тысяч рублей.
"Московские учителя принимают активное участие в развитии проекта. Как говорят сами педагоги, им важно не столько денежное вознаграждение, сколько признание коллег. К тому же, работа над проектом дает уникальную возможность получить бесценный опыт, став разработчиком образовательного контента, доступного всем русскоговорящим пользователям мира", - сообщила Ракова.
Библиотека МЭШ — это сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. Там содержатся более 45 тысяч сценариев уроков, свыше 110 тысяч образовательных интерактивных приложений, более 1440 электронных учебных пособий и порядка 900 тысяч единиц атомарного контента (фото- и видеоконтент), а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, пять виртуальных лабораторий и огромное количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.
Улица Фрунзе в Липецке
11 декабря 2019, 11:26Липецкая область
Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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