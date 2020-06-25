https://ria.ru/20200625/1573441996.html
Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
Кратковременные дожди с грозами во второй половине дня и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:15
2020-06-25T08:15
михаил леус
погода
москва
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Кратковременные дожди с грозами во второй половине дня и до плюс 27 ожидается в Москве
в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус
.
"Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице сегодня 25-27 градусов тепла, плюс 23 - плюс 28 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - с порывами до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, пока показания барометров останутся выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.