Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг

"Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице сегодня 25-27 градусов тепла, плюс 23 - плюс 28 - в Подмосковье", - рассказал Леус.

По словам синоптика, будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - с порывами до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, пока показания барометров останутся выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.