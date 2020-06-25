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Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
Кратковременные дожди с грозами во второй половине дня и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:15
михаил леус
погода
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил леус, погода, москва

Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг

08:15 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами во второй половине дня и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице сегодня 25-27 градусов тепла, плюс 23 - плюс 28 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - с порывами до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, пока показания барометров останутся выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
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