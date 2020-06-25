Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег

БАРНАУЛ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус, сообщают в региональном правительстве.

"Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, оставаться дома и организовать работу по руководству правительством края в дистанционном режиме. Это вызвано тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с губернатором, выявлен положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

В связи с этим большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края перевели в формат видеоконференций.

"Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких", - цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор находится под наблюдением врачей - будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию, сдавать кровь", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперштаба по противодействию COVID-19, за сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента с коронавирусом. Количество летальных исходов достигло в регионе 63. За сутки выявили 78 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 43 пациента. В тяжелом состоянии находятся 78 человек, на аппарате ИВЛ - 24. Общее число заболевших коронавирусом составило в регионе 3600 человек, выздоровели 2482 человека.