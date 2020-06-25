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Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:18
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, общество

Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег

08:14 25.06.2020 (обновлено: 08:18 25.06.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус, сообщают в региональном правительстве.
"Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, оставаться дома и организовать работу по руководству правительством края в дистанционном режиме. Это вызвано тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с губернатором, выявлен положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.
В связи с этим большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края перевели в формат видеоконференций.
"Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких", - цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.
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"Губернатор находится под наблюдением врачей - будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию, сдавать кровь", - добавили в пресс-службе.
По данным регионального оперштаба по противодействию COVID-19, за сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента с коронавирусом. Количество летальных исходов достигло в регионе 63. За сутки выявили 78 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 43 пациента. В тяжелом состоянии находятся 78 человек, на аппарате ИВЛ - 24. Общее число заболевших коронавирусом составило в регионе 3600 человек, выздоровели 2482 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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