https://ria.ru/20200625/1573441910.html
У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:09
2020-06-25T08:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости.
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев
.
"Еще у тридцати четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать четыре пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьсот восемнадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот шестьдесят один больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Информация регионального оперштаба о том, в каких территориях области были выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекции, на данный момент отсутствует.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1488 случаев заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 618 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8659 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.