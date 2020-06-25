У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус

Лаборатория для тестирования на коронавирус . Архивное фото

Лаборатория для тестирования на коронавирус

КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у тридцати четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать четыре пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьсот восемнадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот шестьдесят один больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Информация регионального оперштаба о том, в каких территориях области были выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекции, на данный момент отсутствует.

По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1488 случаев заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 618 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8659 человек.