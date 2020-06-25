ЮЖНО-САХАЛИНСК/ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Голосование проходит на всех избирательных участках, открытых в Сахалинской области.
"В регионе подготовлен 451 участок для голосования - из них 309 постоянных, 8 временных (в местах временного пребывания граждан) и 134 - на находящихся в плавании судах. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, СМИ, полиция, находящиеся на участках для голосования, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Открытие участков прошло без нарушений", - рассказала РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
По информации избиркома, досрочно в регионе проголосовали около 4 тысяч жителей в труднодоступных местностях и почти 1,7 тысячи человек на судах. Также поступило более 10 тысяч заявлений на надомное голосование, разрешенное ЦИК из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Голосование проходит каждый день с 25 июня по 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00. В избирательной комиссии Сахалинской области работает телефон горячей линии по вопросам избирательного законодательства (4242) 672-317.
В Сахалинской области в настоящее время проживает более 488 тысяч человек, из них право голоса в этом году имеют 375 333 гражданина.
В Приморье действует 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Кроме того, 205 мест для голосования оборудованы на военных, транспортных и рыбацких судах. За порядком на приморских избирательных участках следят общественные наблюдатели – всего около 5 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал вместе с супругой, сообщило правительство региона. "Олег Кожемяко досрочно проголосовал по вопросу внесения поправок в конституцию России. Глава региона поделился мнением о предлагаемых поправках в четверг, 25 июня, на избирательном участке №727 Владивостока", - сообщают власти.
По словам Кожемяко, которые приводятся в сообщении, сегодня перед государством стоят новые вызовы, поэтому и нужно вносить поправки, "которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей".
В Хабаровском крае более 11 тысяч избирателей написали заявления о голосовании вне избирательных участков, для них будут организованы коллективные площадки во дворах домов и общественных местах.
"В Хабаровском крае в 8.00 (1.00 мск) четверга открылось 822 избирательных участка: 781 стационарный и 41 на судах для моряков, которые находятся в плавании. Всего в списки избирателей внесено 982 тысячи 497 жителей региона. Из них около 30 тысяч подали заявления на выбор более удобного участка, около 11,5 тысячи оповестили о голосовании вне участков. Речь идет об организации коллективных площадок на улице, придомовых территориях, во дворах школ и других общественных местах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление об организации такого голосования можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации до 17.00 (10.00 мск) 1 июля. Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля. Избирательные участки будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Для обеспечения порядка и безопасности на участках будут дежурить около 2 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии и частных охранных организаций.
Сообщается, что в регионе также продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, в котором участие приняли около 1,5 тысячи человек.
Отмечается, что голосование проводится с соблюдением санитарных требований. Для членов УИК и участников голосования приобретены более 800 тысяч одноразовых масок, столько же пар перчаток, одноразовые халаты, антисептические средства, бесконтактные термометры. На всех участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты температурного контроля, на входе размещены дезинфекционные коврики.