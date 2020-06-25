Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото

Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК/ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Жители Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Голосование проходит на всех избирательных участках, открытых в Сахалинской области

"В регионе подготовлен 451 участок для голосования - из них 309 постоянных, 8 временных (в местах временного пребывания граждан) и 134 - на находящихся в плавании судах. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, СМИ, полиция, находящиеся на участках для голосования, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Открытие участков прошло без нарушений", - рассказала РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

По информации избиркома, досрочно в регионе проголосовали около 4 тысяч жителей в труднодоступных местностях и почти 1,7 тысячи человек на судах. Также поступило более 10 тысяч заявлений на надомное голосование, разрешенное ЦИК из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции

Голосование проходит каждый день с 25 июня по 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00. В избирательной комиссии Сахалинской области работает телефон горячей линии по вопросам избирательного законодательства (4242) 672-317.

В Сахалинской области в настоящее время проживает более 488 тысяч человек, из них право голоса в этом году имеют 375 333 гражданина.

В Приморье действует 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Кроме того, 205 мест для голосования оборудованы на военных, транспортных и рыбацких судах. За порядком на приморских избирательных участках следят общественные наблюдатели – всего около 5 тысяч человек.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал вместе с супругой, сообщило правительство региона. "Олег Кожемяко досрочно проголосовал по вопросу внесения поправок в конституцию России. Глава региона поделился мнением о предлагаемых поправках в четверг, 25 июня, на избирательном участке №727 Владивостока", - сообщают власти.

По словам Кожемяко, которые приводятся в сообщении, сегодня перед государством стоят новые вызовы, поэтому и нужно вносить поправки, "которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей".

Хабаровском крае более 11 тысяч избирателей написали заявления о голосовании вне избирательных участков, для них будут организованы коллективные площадки во дворах домов и общественных местах.

"В Хабаровском крае в 8.00 (1.00 мск) четверга открылось 822 избирательных участка: 781 стационарный и 41 на судах для моряков, которые находятся в плавании. Всего в списки избирателей внесено 982 тысячи 497 жителей региона. Из них около 30 тысяч подали заявления на выбор более удобного участка, около 11,5 тысячи оповестили о голосовании вне участков. Речь идет об организации коллективных площадок на улице, придомовых территориях, во дворах школ и других общественных местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление об организации такого голосования можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации до 17.00 (10.00 мск) 1 июля. Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля. Избирательные участки будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Для обеспечения порядка и безопасности на участках будут дежурить около 2 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии и частных охранных организаций.

Сообщается, что в регионе также продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, в котором участие приняли около 1,5 тысячи человек.