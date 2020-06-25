В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции

Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве , избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них в следственных изоляторах и больницах.

Участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня - с 8.00 до 16.00.

Обеспечивать проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве будут 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.

Пять избирательных участков организуют в столичных торговых центрах и Москва-сити: в центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити" и один участок в Гостином дворе.

Видеонаблюдение будет вестись на всех участках все семь дней голосования, будет установлено по две камеры на участке.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области