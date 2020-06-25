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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:03
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573128967_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_a709d0dd0883478f6bf27645283604af.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции

08:03 25.06.2020
289
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУрны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них в следственных изоляторах и больницах.
Участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня - с 8.00 до 16.00.
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
00:06Голосование по поправкам в Конституцию
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
Обеспечивать проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве будут 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.
Пять избирательных участков организуют в столичных торговых центрах и Москва-сити: в центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити" и один участок в Гостином дворе.
Видеонаблюдение будет вестись на всех участках все семь дней голосования, будет установлено по две камеры на участке.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Владимир Путин про поправки в Конституцию РФ: Вступят, если люди их поддержат
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Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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