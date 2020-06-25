МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии

В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото

В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области

"Фонд "Московский инновационный кластер" (МИК), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, завершил прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. Каждый из предпринимателей, чья заявка будет одобрена, сможет получить выплату до 200 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в число претендентов на получение гранта вошли МГУ, резиденты столичных технопарков и фонда "Сколково" , а также ряд технологических компаний.

"Прием заявок шел три месяца. Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около 3 миллиардов рублей", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной

Добавляется, что участники МИК благодаря выплатам смогут компенсировать затраты на приобретение, строительство, реконструкцию или капремонт недвижимости, на базе которой проходила реализация инновационного проекта. Также выплата позволит возместить расходы на покупку оборудования или прав на результаты интеллектуальной собственности.

Подчеркивается, что все 44 заявки должны пройти специальную экспертизу. Будет определена уникальность проектов с точки зрения практического применения и конкурентных преимуществ.