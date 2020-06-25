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МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
Московский государственный университет, резиденты Сколково и другие инновационные компании Москвы могут получить субсидии на развитие бизнеса, говорится на... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:59
наталья сергунина
сколково
москва
фонд "сколково"
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
наталья сергунина, сколково, москва, фонд "сколково", экономика

МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии

07:59 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский государственный университет, резиденты Сколково и другие инновационные компании Москвы могут получить субсидии на развитие бизнеса, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Фонд "Московский инновационный кластер" (МИК), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, завершил прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. Каждый из предпринимателей, чья заявка будет одобрена, сможет получить выплату до 200 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в число претендентов на получение гранта вошли МГУ, резиденты столичных технопарков и фонда "Сколково", а также ряд технологических компаний.
"Прием заявок шел три месяца. Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около 3 миллиардов рублей", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Добавляется, что участники МИК благодаря выплатам смогут компенсировать затраты на приобретение, строительство, реконструкцию или капремонт недвижимости, на базе которой проходила реализация инновационного проекта. Также выплата позволит возместить расходы на покупку оборудования или прав на результаты интеллектуальной собственности.
Подчеркивается, что все 44 заявки должны пройти специальную экспертизу. Будет определена уникальность проектов с точки зрения практического применения и конкурентных преимуществ.
"Эксперты проанализируют социально-экономический эффект от реализации проекта для Москвы. После этого заявки рассмотрят совет фонда "Московский инновационный кластер" и конкурсная комиссия. Список компаний-получателей станет известен в августе 2020 года", - добавляется в сообщении.
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Наталья СергунинаСколковоМоскваФонд "Сколково"Экономика
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