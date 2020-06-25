Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"

"Потом (после завершения работы над своей книгой и создания фильма по ней - ред.) я хочу сделать телевизионный сериал на основе романа "Мост на Дрине", который написал наш нобелевский лауреат Иво Андрич. Это своего рода сербская Библия. В этом романе рассказывается, как построили мост и что случилось в тот период, когда Турция была у нас", - пояснил режиссер.