Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Известный сербский режиссер Эмир Кустурица планирует создать телевизионный сериал по роману "Мост на Дрине", автором которого является югославский писатель и нобелевский лауреат Иво Андрич, рассказал РИА Новости кинорежиссер.
"Потом (после завершения работы над своей книгой и создания фильма по ней - ред.) я хочу сделать телевизионный сериал на основе романа "Мост на Дрине", который написал наш нобелевский лауреат Иво Андрич. Это своего рода сербская Библия. В этом романе рассказывается, как построили мост и что случилось в тот период, когда Турция была у нас", - пояснил режиссер.
Он добавил, что, возможно, ему удастся найти финансовую поддержку в России для реализации этой работы.
Роман Андрича описывает четыре века истории, начиная со времени расцвета Османской империи, когда город входил в ее состав, и до Сараевского убийства, которое в 1914 году стало поводом для начала Первой мировой войны.
Сербский режиссер в среду посетил парад Победы в Москве и главный храм Вооруженных сил России в Кубинке, возведенный в честь 75-летия Победы.