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Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
Известный сербский режиссер Эмир Кустурица планирует создать телевизионный сериал по роману "Мост на Дрине", автором которого является югославский писатель и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:35
культура
эмир кустурица
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эмир кустурица, сербия

Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"

07:35 25.06.2020
159
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Известный сербский режиссер Эмир Кустурица планирует создать телевизионный сериал по роману "Мост на Дрине", автором которого является югославский писатель и нобелевский лауреат Иво Андрич, рассказал РИА Новости кинорежиссер.
"Потом (после завершения работы над своей книгой и создания фильма по ней - ред.) я хочу сделать телевизионный сериал на основе романа "Мост на Дрине", который написал наш нобелевский лауреат Иво Андрич. Это своего рода сербская Библия. В этом романе рассказывается, как построили мост и что случилось в тот период, когда Турция была у нас", - пояснил режиссер.
Он добавил, что, возможно, ему удастся найти финансовую поддержку в России для реализации этой работы.
Роман Андрича описывает четыре века истории, начиная со времени расцвета Османской империи, когда город входил в ее состав, и до Сараевского убийства, которое в 1914 году стало поводом для начала Первой мировой войны.
Сербский режиссер в среду посетил парад Победы в Москве и главный храм Вооруженных сил России в Кубинке, возведенный в честь 75-летия Победы.
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
03:31Культура
Кустурица заявил, что хотел бы продолжить работу над клипами
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КультураЭмир КустурицаСербия
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