https://ria.ru/20200625/1573441142.html
В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
Рекордные 228 случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, один человек умер, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:31
2020-06-25T07:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости.
Рекордные 228 случаев коронавируса выявлены в Киргизии
за сутки, один человек умер, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 25 июня 2020 года по республике зарегистрировано 228 новых случаев СOVID-19, 113 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.
По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Центре общеврачебной практики Тогуз-Торо скончалась женщина 1971 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. На стационарном лечении остаются 635 человек, из которых 12 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 19 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 648 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3954. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2112 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.