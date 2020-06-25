В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19

БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Рекордные 228 случаев коронавируса выявлены в Рекордные 228 случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, один человек умер, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 25 июня 2020 года по республике зарегистрировано 228 новых случаев СOVID-19, 113 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.

По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Центре общеврачебной практики Тогуз-Торо скончалась женщина 1971 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. На стационарном лечении остаются 635 человек, из которых 12 - в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 19 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 648 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3954. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2112 пациентов.