В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Многие митингующие покинули "автономную зону" Сиэтла в штате Вашингтон, передает CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров протеста, рэпера Раза Симона.
Ранее он заявил РИА Новости, что протестующие намерены возобновить встречи с представителями местных властей в ближайшее время.
"Многим мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому грустно, что мы сейчас находимся в Америке. Многие люди собираются уйти, многие уже ушли", — сказал Симон.
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник там было от 200 до 250 палаток, установленных митингующими.
В субботу на контролируемой ими территории произошла стрельба. Полицейские прибыли на территорию около 2:30, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже стало известно, что обоих раненых госпитализировали. Один из них умер, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, а также с антирасистскими лозунгами. Некоторые выступления сопровождаются мародерством, сносятся исторические памятники, власти обсуждают реформу полиции.