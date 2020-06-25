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В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Многие митингующие покинули "автономную зону" Сиэтла в штате Вашингтон, передает CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров протеста, рэпера Раза Симона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:43
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"

07:29 25.06.2020 (обновлено: 08:43 25.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Многие митингующие покинули "автономную зону" Сиэтла в штате Вашингтон, передает CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров протеста, рэпера Раза Симона.
Ранее он заявил РИА Новости, что протестующие намерены возобновить встречи с представителями местных властей в ближайшее время.
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"Многим мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому грустно, что мы сейчас находимся в Америке. Многие люди собираются уйти, многие уже ушли", — сказал Симон.
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник там было от 200 до 250 палаток, установленных митингующими.
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В субботу на контролируемой ими территории произошла стрельба. Полицейские прибыли на территорию около 2:30, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже стало известно, что обоих раненых госпитализировали. Один из них умер, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, а также с антирасистскими лозунгами. Некоторые выступления сопровождаются мародерством, сносятся исторические памятники, власти обсуждают реформу полиции.
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