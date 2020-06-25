В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"

В субботу на контролируемой ими территории произошла стрельба. Полицейские прибыли на территорию около 2:30, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже стало известно, что обоих раненых госпитализировали. Один из них умер, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.