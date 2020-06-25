В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 32 951 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 3 кубометра (всего 25 371 куб. м); откачано из ЗУМПФов – 50 кубометров (всего 7 418 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.