В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии

КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано почти 33 тысячи кубометров, сообщил журналистам в четверг представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 32 951 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 3 кубометра (всего 25 371 куб. м); откачано из ЗУМПФов – 50 кубометров (всего 7 418 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2 404 тонны загрязненного поверхностного грунта (всего 138 796 тонн). Обработано сорбентом 5,5 км километра береговой линии, 10 000 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 103,1 км береговой линии 197 400 кв м загрязненной территории).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 495 человек и 248 единиц техники. Авиационная группировка составляет 6 воздушных судов.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.