Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573441090.html
В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии
Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано почти 33 тысячи... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:26
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_0:0:1881:1058_1400x0_80_0_0_c73495453253029da1705d7ae5305b7a.jpg
https://ria.ru/20200623/1573346915.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_0:0:1881:1058_1400x0_80_0_0_c73495453253029da1705d7ae5305b7a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_235:0:1646:1058_1400x0_80_0_0_c3660153938d854b7b5b5a5a74085332.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_530:0:1588:1058_1400x0_80_0_0_7826636fce0c5d04973194afbd1c1031.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии

07:26 25.06.2020
106
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано почти 33 тысячи кубометров, сообщил журналистам в четверг представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 32 951 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 3 кубометра (всего 25 371 куб. м); откачано из ЗУМПФов – 50 кубометров (всего 7 418 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2 404 тонны загрязненного поверхностного грунта (всего 138 796 тонн). Обработано сорбентом 5,5 км километра береговой линии, 10 000 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 103,1 км береговой линии 197 400 кв м загрязненной территории).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 495 человек и 248 единиц техники. Авиационная группировка составляет 6 воздушных судов.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
23 июня, 11:05
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 2,2 раза
010000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Высоковольтная линия электропередачи
В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения
Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы
Хэтти Макдениэл в фильме Унесенные ветром(1939)
Стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром"
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача
В Магадане закрыли на карантин китайский рынок
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
Эксперты оценили состояние межкорейских отношений
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
В России за сутки потушили 68 лесных пожаров
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране
Осколки снарядов
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
Города России. Владивосток
Во Владивостоке проверяют данные о разливе нефтепродуктов
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Роструд напомнил о второй подряд короткой рабочей неделе
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
Лента новостейМолния