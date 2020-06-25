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В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения
Более 75 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за ветра и грозы, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:20
жкх
чеченская республика (чечня)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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жкх, чеченская республика (чечня), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения

07:20 25.06.2020
235
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 75 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за ветра и грозы, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечается, 24 июня с 22.00 массово начали происходить аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 75 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 20 МВт", - говорится в сообщении министерства.
Аварийно-восстановительные работы ведут 32 бригады в составе 96 человек и 32 единиц спецтехники.
Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго и правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, также отмечает министерство.
Линии электропередачи
15 июня, 07:49
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ЖКХЧеченская республика (Чечня)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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