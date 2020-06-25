https://ria.ru/20200625/1573441045.html
В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения
Более 75 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за ветра и грозы, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:20
2020-06-25T07:20
жкх
чеченская республика (чечня)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155166/89/1551668941_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ceb84d669238e0d15833fab6bb19df3.jpg
https://ria.ru/20200615/1572925313.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155166/89/1551668941_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ceb84d669238e0d15833fab6bb19df3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155166/89/1551668941_193:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_dc5d80637a8f06cc5aa002158f240d78.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155166/89/1551668941_534:0:2582:2048_1400x0_80_0_0_f7add8f9f80b27d90efe93191a8862e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, чеченская республика (чечня), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия