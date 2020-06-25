МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детеныш капуцина плаксы появился на свет в Детеныш капуцина плаксы появился на свет в Московском зоопарке , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

"В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы. Приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Малыш капуцина родился в начале февраля", - рассказали в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что сейчас он уже немного подрос, но по-прежнему питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на своей маме.

"Рождение детеныша капуцина плаксы - большая радость для нас. Пока его пол не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя. Но через некоторое время, когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя", - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова , её слова цитируют в пресс-службе.

По словам специалистов пресс-службы, активный малыш уже иногда отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и даже залезает на спину к братьям и сестрам. У капуцинов такое происходит часто: старшие братья и сестры ухаживают за младшими родственниками.

"Сейчас в Московском зоопарке 9 капуцинов: самец и две самки, остальные - их детеныши. Наша мама - младшая самочка, она немного застенчивая и робкая. Старшая Смолли, несмотря на почтенный возраст - чуть больше 20 лет, диктует всему семейству свои правила. Детеныши Смолли тоже находятся на более высокой ступени сложной обезьяньей иерархии: они первые подходят к киперам, первые берут еду. Среди любимых лакомств капуцинов - орехи, перепелиные яйца и саранча. Но кроме этого они едят фрукты и овощи, очень любят курицу", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты зоопарка добавили, что отец детеныша - самец Матрос - глава семейства. Он родился в Московском зоопарке 15 лет назад, но его семья не очень ладила еще с одной группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк в Екатеринбурге . А через несколько лет Матрос вернулся.

"Детеныши, которые рождаются у нас, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается", - подчеркнули в пресс-службе.