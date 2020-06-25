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В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы
Детеныш капуцина плаксы появился на свет в Московском зоопарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:15
московский зоопарк
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московский зоопарк, москва, животные, общество

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

07:15 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОбезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке
Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детеныш капуцина плаксы появился на свет в Московском зоопарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы. Приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Малыш капуцина родился в начале февраля", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что сейчас он уже немного подрос, но по-прежнему питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на своей маме.
"Рождение детеныша капуцина плаксы - большая радость для нас. Пока его пол не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя. Но через некоторое время, когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя", - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова, её слова цитируют в пресс-службе.
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По словам специалистов пресс-службы, активный малыш уже иногда отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и даже залезает на спину к братьям и сестрам. У капуцинов такое происходит часто: старшие братья и сестры ухаживают за младшими родственниками.
"Сейчас в Московском зоопарке 9 капуцинов: самец и две самки, остальные - их детеныши. Наша мама - младшая самочка, она немного застенчивая и робкая. Старшая Смолли, несмотря на почтенный возраст - чуть больше 20 лет, диктует всему семейству свои правила. Детеныши Смолли тоже находятся на более высокой ступени сложной обезьяньей иерархии: они первые подходят к киперам, первые берут еду. Среди любимых лакомств капуцинов - орехи, перепелиные яйца и саранча. Но кроме этого они едят фрукты и овощи, очень любят курицу", - рассказали в пресс-службе.
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Специалисты зоопарка добавили, что отец детеныша - самец Матрос - глава семейства. Он родился в Московском зоопарке 15 лет назад, но его семья не очень ладила еще с одной группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. А через несколько лет Матрос вернулся.
"Детеныши, которые рождаются у нас, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается", - подчеркнули в пресс-службе.
Капуцины плаксы - цепкохвостые обезьяны, у них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для того, чтобы достать еду. Капуцин плакса включен в Международную красную книгу.
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