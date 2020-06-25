В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

"Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление… Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка", — сказал Гришан.