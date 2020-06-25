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В Магадане закрыли на карантин китайский рынок
Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:19
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коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, китай, магадан, общество

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

07:12 25.06.2020 (обновлено: 07:19 25.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧемодан с лекарственными средствами в руках у врача
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача. Архивное фото
МАГАДАН, 25 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы Колымы Юрий Гришан.
По последним данным, диагноз коронавирус на Колыме поставили 655 пациентам, трое умерли, 326 выздоровели.

"Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление… Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка", — сказал Гришан.

Он уточнил, что на рынке приняли все меры для предотвращения распространения инфекции.
Всего в России выявили около 607 тысяч инфицированных, из которых почти 369 тысяч излечились, а более шести тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КитайМагаданОбщество
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