МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром", который был снят с нее две недели назад, сообщает издание Hollywood Reporter.
Ранее HBO Max убрала "Унесенные ветром" из-за расовых тем, это произошло на фоне масштабных протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Сообщается, что фильм снова будет доступен на платформе, к нему добавят контекст и дисклеймер. Отмечается, что перед началом просмотра картины зрителям будет продемонстрировано видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт расскажет о контексте "Унесенных ветров", в частности о том, что "против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей".
"Унесенные ветром" с изображением счастливых рабов долгое время подвергался критике за романтизирование рабства и показанной в фильме эпохи американской истории, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".
В центре сюжета фильма события Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. "Унесенные ветром" стала первой полнометражной цветной картиной, фильм получил восемь премий "Оскар" и помог завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей - Вивьен Ли и Кларку Гейблу.