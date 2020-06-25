МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром", который был снят с нее две недели назад, сообщает издание Hollywood Reporter.

"Унесенные ветром" с изображением счастливых рабов долгое время подвергался критике за романтизирование рабства и показанной в фильме эпохи американской истории, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".