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Стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром"
Американская стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром", который был снят с нее две недели назад, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:09
культура
джордж флойд
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кларк гейбл, чикагский университет, сша

Стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром"

07:09 25.06.2020
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© Фото : Selznick International Pictures, 1939Хэтти Макдениэл в фильме "Унесенные ветром"(1939)
Хэтти Макдениэл в фильме Унесенные ветром(1939)
© Фото : Selznick International Pictures, 1939
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром", который был снят с нее две недели назад, сообщает издание Hollywood Reporter.
Ранее HBO Max убрала "Унесенные ветром" из-за расовых тем, это произошло на фоне масштабных протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Сообщается, что фильм снова будет доступен на платформе, к нему добавят контекст и дисклеймер. Отмечается, что перед началом просмотра картины зрителям будет продемонстрировано видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт расскажет о контексте "Унесенных ветров", в частности о том, что "против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей".
"Унесенные ветром" с изображением счастливых рабов долгое время подвергался критике за романтизирование рабства и показанной в фильме эпохи американской истории, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".
В центре сюжета фильма события Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. "Унесенные ветром" стала первой полнометражной цветной картиной, фильм получил восемь премий "Оскар" и помог завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей - Вивьен Ли и Кларку Гейблу.
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КультураДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКларк ГейблЧикагский университетСША
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