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В России за сутки потушили 68 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 68 лесных пожара на площади более 1,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:03
база охраны лесов "авиалесоохрана"
камчатский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
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РИА Новости
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база охраны лесов "авиалесоохрана", камчатский край, происшествия

В России за сутки потушили 68 лесных пожаров

07:03 25.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Кабанском районе Бурятии
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 68 лесных пожара на площади более 1,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.06.2020 в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 1461 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 25 июня в РФ действовало 133 лесных пожара на площади 69 880 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Камчатском крае, там действовало 26 пожаров на площади свыше 38,5 тысячи гектаров.
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База охраны лесов "Авиалесоохрана"Камчатский крайПроисшествия
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