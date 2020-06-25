Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране

"Очень тяжело понять молчание ваших - представительства ЕС, посольств США и Великобритании - посольств на очевидное нарушение прав и свобод человека в Черногории. Речь идет не о единичном случае, но об организованных полицейских репрессиях и насилии, которые проводятся длительно в интересах одной политической партии и одной политической личности", - цитирует экс-главу МВД его партия в Facebook.