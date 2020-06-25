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Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране
Бывший глава МВД Черногории и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович призвал посольства западных государств и представительство ЕС отреагировать РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:02
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мило джуканович, черногория, подгорица (город), в мире

Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране

07:02 25.06.2020
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© AP Photo / Risto BozovicСпецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
© AP Photo / Risto Bozovic
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Бывший глава МВД Черногории и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович призвал посольства западных государств и представительство ЕС отреагировать на нарушение прав человека при столкновениях полиции с протестующими гражданами страны.
В нескольких городах Черногории в среду и в ночь на четверг прошли протесты с беспорядками. Полиция применила силу и спецсредства, включая слезоточивый газ. В городе Будва были задержаны 17 протестующих, включая членов оппозиционного руководства города, пострадал один полицейский. В столице - Подгорице - задержаны 18 человек, включая двух депутатов парламента страны от оппозиционного Демократического фронта, травму получил сотрудник МВД. В городе Никшич при беспорядках пострадали четверо полицейских, задержаны двое протестующих, но полиция сообщила, что "работа с участниками инцидента продолжается".
"Очень тяжело понять молчание ваших - представительства ЕС, посольств США и Великобритании - посольств на очевидное нарушение прав и свобод человека в Черногории. Речь идет не о единичном случае, но об организованных полицейских репрессиях и насилии, которые проводятся длительно в интересах одной политической партии и одной политической личности", - цитирует экс-главу МВД его партия в Facebook.
"Вероятно, и без глубокого анализа видите, что речь идет о попытке установления диктатуры со стороны (президента) Мило Джукановича? Вероятно, каждому добронамеренному человеку ясно, что речь идет о грубом и систематическом разжигании беспорядков, чтобы править при помощи конфликтов", - указал политик.
Протесты в Черногории
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В Черногории четверо полицейских пострадали при беспорядках
Данилович подчеркнул, что "разногласия нам принесли не Россия и не КНР". Причиной протестов он назвал принятый черногорскими властями закон о религиозных объединениях, нарушающий, по его мнению, основные права и свободы человека, а также "коррупцию, которая привела к хаосу и накаливанию обстановки в Будве".
"Грубая ложь, что гражданское сопротивление якобы вызвано желанием Москвы дестабилизировать Черногорию. Единственная правда в том, что в сердце Европы и на глазах европейцев полицейская хунта терроризирует граждан, которые никогда до сих пор не ощутили правильную и истинную свободу", - подчеркнул бывший министр внутренних дел.
Акция протеста верующих в Подгорице
Вчера, 23:09
В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек
2220102
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