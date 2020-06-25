Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573440726.html
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту
Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:56
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1400x0_80_0_0_b232fb4a36c13ca9fd8eef785fb9e3fe.jpg
https://ria.ru/20200622/1573274876.html
https://ria.ru/20200621/1573247499.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1400x0_80_0_0_b232fb4a36c13ca9fd8eef785fb9e3fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_376:323:2675:2047_1400x0_80_0_0_e78bdaa5c5954e3b36e53b39d7ecac90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_842:476:2413:2047_1400x0_80_0_0_94270e9355d2219a2ddd87ae25a1c43a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту

07:00 25.06.2020 (обновлено: 07:56 25.06.2020)
187
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 25 июн – РИА Новости. Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
Отмечается, что трагедия произошла вечером в среду.
"Трое мальчиков 8 лет добрались на велосипедах до карьера от золотодобывающих драг вблизи поселка Херпучи. При условии, что погода была плохая - было холодно и шел небольшой дождь, мальчики решили соорудить плот и поплавать на нем в "большой луже". В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег. Двое утонули", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские и местные жители достали из воды тела детей, они отправлены в морг Комсомольска-на-Амуре.
Автомобиль медицинской помощи в Китае
22 июня, 05:23
В Китае семь детей утонули, безуспешно пытаясь спасти своего друга
Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, следствие устанавливает обстоятельства смерти двух утонувших детей, а также то, почему дети были у водоема без взрослых.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает следственное управление.
Причал
21 июня, 02:25
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
100000
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
В Магадане завершили расследование убийства врача, защищавшего знакомых
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Тулуне подросток погиб под дорожным катком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ЕАО проверяют падение на асфальт нетрезвой матери с ребенком
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
В России за сутки потушили 68 лесных пожаров
Города России. Владивосток
Во Владивостоке проверяют данные о разливе нефтепродуктов
Высоковольтная линия электропередачи
В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
Эксперты оценили состояние межкорейских отношений
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране
Статуи Фемиды
В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача
В Магадане закрыли на карантин китайский рынок
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России
На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 630 новых случаев COVID-19
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Роструд напомнил о второй подряд короткой рабочей неделе
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
Лента новостейМолния