В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту

ХАБАРОВСК, 25 июн – РИА Новости. Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
Отмечается, что трагедия произошла вечером в среду.
"Трое мальчиков 8 лет добрались на велосипедах до карьера от золотодобывающих драг вблизи поселка Херпучи. При условии, что погода была плохая - было холодно и шел небольшой дождь, мальчики решили соорудить плот и поплавать на нем в "большой луже". В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег. Двое утонули", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские и местные жители достали из воды тела детей, они отправлены в морг Комсомольска-на-Амуре.
Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, следствие устанавливает обстоятельства смерти двух утонувших детей, а также то, почему дети были у водоема без взрослых.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает следственное управление.
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