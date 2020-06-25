В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту

"Трое мальчиков 8 лет добрались на велосипедах до карьера от золотодобывающих драг вблизи поселка Херпучи. При условии, что погода была плохая - было холодно и шел небольшой дождь, мальчики решили соорудить плот и поплавать на нем в "большой луже". В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег. Двое утонули", - говорится в сообщении.