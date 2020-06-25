В Магадане завершили расследование убийства врача, защищавшего знакомых

По версии следствия, ночью на 28 декабря 2019 компания из нескольких мужчин проводила время в одном из частных гаражных боксов, и один из приглашенных гостей стал конфликтовать. Мужчину выпроводили домой, а затем один из участников застолья по телефону попросил своего знакомого, который работал врачом в больнице, развести гостей. В момент, когда водитель прибыл на своем автомобиле к гаражу, там уже находился ранее конфликтовавший мужчина, который незадолго до этого вернулся, вооружившись охотничьим ружьем. Сначала он произвел несколько выстрелов внутри гаража, после чего выстрелил в доктора, который на своем автомобиле пытался пресечь его противоправные действия. От полученной огнестрельной раны врач скончался на месте.