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В Магадане завершили расследование убийства врача, защищавшего знакомых
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела об убийстве врача, который пытался защитить своих знакомых, сообщает в четверг СУ СК России по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:58
следственный комитет россии (ск рф)
магадан
магаданская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), магадан, магаданская область, происшествия

В Магадане завершили расследование убийства врача, защищавшего знакомых

06:58 25.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МАГАДАН, 25 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела об убийстве врача, который пытался защитить своих знакомых, сообщает в четверг СУ СК России по региону.
Погибший - 36-летний врач-рентгенолог Магаданской областной больницы. Между сменами в медучреждении он подрабатывал таксистом. У медика осталось двое несовершеннолетних детей.
Руки в наручниках
10 июня, 13:32
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По версии следствия, ночью на 28 декабря 2019 компания из нескольких мужчин проводила время в одном из частных гаражных боксов, и один из приглашенных гостей стал конфликтовать. Мужчину выпроводили домой, а затем один из участников застолья по телефону попросил своего знакомого, который работал врачом в больнице, развести гостей. В момент, когда водитель прибыл на своем автомобиле к гаражу, там уже находился ранее конфликтовавший мужчина, который незадолго до этого вернулся, вооружившись охотничьим ружьем. Сначала он произвел несколько выстрелов внутри гаража, после чего выстрелил в доктора, который на своем автомобиле пытался пресечь его противоправные действия. От полученной огнестрельной раны врач скончался на месте.
Поясняется, что застрелившего врача мужчину обвиняют в убийстве лица, с связи с выполнением им общественного долга и покушении на убийство двух и более лиц.
"Попытка потерпевшего спасти находившихся в гараже людей от расправы со стороны обвиняемого расценивается следствием как выполнение им общественного долга. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд. Обвиняемый содержится под стражей", - дополняет ведомство.
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Следственный комитет России (СК РФ)МагаданМагаданская областьПроисшествия
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