https://ria.ru/20200625/1573440661.html
Сирийцы рассказали о восстановлении разрушенного района в Алеппо
Сирийцы рассказали журналистам о восстановлении домов в районе Захра в Алеппо, которые боевики переделали под свои нужды, а позже разграбили. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:57
2020-06-25T06:57
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РИА Новости
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сирия, алеппо, в мире
АЛЕППО (Сирия), 25 июн – РИА Новости.
Сирийцы рассказали журналистам о восстановлении домов в районе Захра в Алеппо
, которые боевики переделали под свои нужды, а позже разграбили.
Рабочие признаются, что некоторые дома в настолько плачевном состоянии, что восстановлению не подлежат и будут снесены.
"Посмотрите, в каком состоянии этот дом. Боевики здесь из-под плит вытащили все кабели. Из-за меди. Ее они переплавляли и продавали. Теперь придется все начинать с начала. Работы много - дом сильно разрушен", - отметил прораб Дами Кобани.
Сын прораба помогает ему в работе – собирает оставшиеся в домах неразорвавшиеся боеприпасы. Потом их сдадут властям. Где-то еще остались мины, поэтому работа саперов в этом районе не закончена.
Боевики явно не сильно заморачивались, когда переделывали дома под свои нужды – в некоторых комнатах дыры диаметром несколько метров прямо в полу, чтобы было легче перемещаться между этажами.
Восстановление инфраструктуры идет по всей Сирии
. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, с июля 2018 года в стране отремонтировали 960 образовательных и 239 медицинских учреждений, а также восстановили шесть автомостов и более 1,3 тысячи километров дорог. Кроме того, введены в эксплуатацию 199 объектов водоснабжения, 316 хлебопекарен, 778 электроподстанций, две автозаправочные станции и 14,5 тысяч промышленных предприятий.
Сейчас по всей стране идет восстановление более 2,7 тысяч домов. В процессе разминирования оставленных боевиками территорий обнаружено и уничтожено 36 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе почти 5,4 тысячи самодельных.