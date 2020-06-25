Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Шарф можно использовать для охлаждения при жаре, заявил доктор и телеведущий Шарф можно использовать для охлаждения при жаре, заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. <…> Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек", — сказал Комаровский.

По его словам, в магазинах продаются специальные шарфы для таких целей.

"Почему это так важно? Ну, во-первых, это (шея. — Прим. ред.) реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение", — отметил медик.