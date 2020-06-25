https://ria.ru/20200625/1573440481.html
Во Владивостоке проверяют данные о разливе нефтепродуктов
Сотрудники Росприроднадзора проверяют данные о разливе нефтепродуктов в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского морского... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:42
2020-06-25T07:08
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40835/32/408353259_0:194:2951:1854_1400x0_80_0_0_b9a17190f31271b812b5ebbd6eea7df3.jpg
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40835/32/408353259_0:194:2951:1854_1400x0_80_0_0_b9a17190f31271b812b5ebbd6eea7df3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40835/32/408353259_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_3badf6479e38b1fe259bd4e4582895e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40835/32/408353259_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_235cb752947eb5755433de3c4ed1b162.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, происшествия