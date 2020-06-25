Во Владивостоке проверяют данные о разливе нефтепродуктов

Местное издание опубликовало видео очевидца, который снял разлив на стоянке катеров. На нем видно, как радужная пленка покрывает поверхность воды. Автор говорит, что кто-то, вероятно, слил нефтепродукты.

"Отдел по надзору на море выехал на место, уточняется информация. Служба капитана порта ищет место разлива. Пока устанавливается и место, и площадь разлива", — сказал собеседник агентства.