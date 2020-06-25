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В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе
Глава Тувы Шолбан Кара-оол в связи со смертью верховного ламы Тувы Джампела Лодоя, скончавшегося после заражения коронавирусом, объявил пятницу днем траура в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:38
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе

06:35 25.06.2020 (обновлено: 06:38 25.06.2020)
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© Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
© Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"
КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в связи со смертью верховного ламы Тувы Джампела Лодоя, скончавшегося после заражения коронавирусом, объявил пятницу днем траура в республике, сообщает пресс-служба главы.
Во вторник Кара-оол сообщил о кончине верховного ламы.

"В связи с кончиной Камбы-Ламы Республики Тыва Джампела Лодоя (Сата Апыш-оола Шууракайовича), выражая скорбь и соболезнуя буддистам Республики Тыва, а также его родным и близким ... постановляю: объявить 26 июня 2020 года днем траура в Республике Тыва. В день траура на территории Республики Тыва приспустить Государственный флаг Республики", — цитирует пресс-служба распоряжение главы республики.

О госпитализации Лодоя с коронавирусом стало известно 10 июня. Позже пресс-секретарь главы Тувы сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.
На сайте Буддийской традиционной сангхи России отмечают, что Джампел Лодой был избран на пост верховного ламы Тувы 29 ноября 2019 года во второй раз. Ему было 44 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДжампел ЛодойКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияРеспублика ТываБуддизм
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