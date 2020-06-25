В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе

"В связи с кончиной Камбы-Ламы Республики Тыва Джампела Лодоя (Сата Апыш-оола Шууракайовича), выражая скорбь и соболезнуя буддистам Республики Тыва, а также его родным и близким ... постановляю: объявить 26 июня 2020 года днем траура в Республике Тыва. В день траура на территории Республики Тыва приспустить Государственный флаг Республики", — цитирует пресс-служба распоряжение главы республики.