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У берегов Бенина с судна похитили граждан Южной Кореи и гражданина Ганы
Пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы похищены с судна у берегов Бенина, в МИД РК создана экстренная группа по их спасению, сообщили в МИД. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:23
бенин
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южная корея
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353
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бенин, гана, южная корея, в мире

У берегов Бенина с судна похитили граждан Южной Кореи и гражданина Ганы

06:23 25.06.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
СЕУЛ, 25 июн - РИА Новости. Пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы похищены с судна у берегов Бенина, в МИД РК создана экстренная группа по их спасению, сообщили в МИД.
Как сообщили в МИД, 24 июня в 15.40 по местному времени (18.40 мск) неизвестные напали на судно под флагом Ганы Panofi Frontier в море примерно в 111 километрах от южного побережья Бенина и похитили шесть человек, включая одного гражданина Ганы и пять граждан Южной Кореи. Всего на судне находились 30 человек.
"На данный момент неизвестно, кто были нападавшие и их местонахождение. МИД в четверг создал группу экстренного реагирования на базе Управления по защите южнокорейских граждан за границей и в тесном сотрудничестве с ответственными органами в Южной Корее и в Бенине сделает все, чтобы быстрее освободить наших граждан", - заявили в МИД.
По данным агентства Рёнхап с 2014 по 2019 год были похищены или попали в плен 523 южнокорейских гражданина.
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