У берегов Бенина с судна похитили граждан Южной Кореи и гражданина Ганы

Как сообщили в МИД, 24 июня в 15.40 по местному времени (18.40 мск) неизвестные напали на судно под флагом Ганы Panofi Frontier в море примерно в 111 километрах от южного побережья Бенина и похитили шесть человек, включая одного гражданина Ганы и пять граждан Южной Кореи. Всего на судне находились 30 человек.