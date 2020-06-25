В ЕАО проверяют падение на асфальт нетрезвой матери с ребенком

ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Следователи в Еврейской автономной области начали проверку после падения на тротуар нетрезвой матери с маленьким ребенком на руках, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Отмечается, что проверка проводится после появления в интернете видео, из которого следует, что нетрезвая женщина несла маленького ребенка на руках, а затем упала вместе с ним на тротуар. В результате падения ребенок и мать не пострадали.
"Проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) женщины и наличие в них состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ребенок изъят у матери, его жизнь и здоровье вне опасности.
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