Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573440309.html
В Приморье приостановили работу пункты пропуска с КНР
Пункты пропуска с Китаем в Приморском крае временно закрылись из-за праздника драконьих лодок в КНР, сообщает Росгранстрой. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:16
хуньчунь
росгранстрой
китай
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97485/79/974857993_0:23:2981:1700_1400x0_80_0_0_06418eeea537ffff4399cb6c93ecaa6d.jpg
https://ria.ru/20200602/1572331268.html
хуньчунь
китай
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/97485/79/974857993_0:23:2981:1700_1400x0_80_0_0_06418eeea537ffff4399cb6c93ecaa6d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/97485/79/974857993_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_9a326672686f3f1cbc55b66ad1381128.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/97485/79/974857993_731:0:2779:2048_1400x0_80_0_0_7e0e89ae4c030ae717f37e5aa8482094.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуньчунь, росгранстрой, китай, приморский край, общество

В Приморье приостановили работу пункты пропуска с КНР

06:16 25.06.2020
487
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска "Полтавка"
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска Полтавка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Пункты пропуска с Китаем в Приморском крае временно закрылись из-за праздника драконьих лодок в КНР, сообщает Росгранстрой.
"В период празднования в Китайской Народной Республике праздника драконьих лодок ("Дуаньу") изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.
Так, 25 июня не работает пункт пропуска Краскино, сопредельный пункт пропуска на китайской стороне - Хуньчунь. Также 25, 26 и 27 июня не работает Турий Рог, сопредельный пункт - Мишань.
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
2 июня, 10:33
В Приморье исчезли очереди из грузовиков перед пунктами пропуска с Китаем
000010
Обсудить 0
ХуньчуньРосгранстройКитайПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Посол России в Германии рассказал об обсуждении статьи Путина
Боевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
Ребенок
Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
07:29В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Лента новостейМолния