https://ria.ru/20200625/1573440309.html
В Приморье приостановили работу пункты пропуска с КНР
Пункты пропуска с Китаем в Приморском крае временно закрылись из-за праздника драконьих лодок в КНР, сообщает Росгранстрой. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:16
2020-06-25T06:16
хуньчунь
росгранстрой
китай
приморский край
общество
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https://ria.ru/20200602/1572331268.html
хуньчунь
китай
приморский край
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хуньчунь, росгранстрой, китай, приморский край, общество