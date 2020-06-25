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Президентские выборы в США - 2020
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Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в городе Милуоки, штат... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:08
президентские выборы в сша - 2020
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хиллари клинтон
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, висконсин, милуоки, сша, в мире

Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе

06:08 25.06.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в городе Милуоки, штат Висконсин, намеченного на август, сообщает в четверг телеканал NBC News.
При этом сам съезд пройдет преимущественно в виртуальном формате, его делегатов просят оставаться дома из-за опасений, связанных с коронавирусом.
"Проконсультировавшись с представителями здравоохранения по поводу пандемии COVID-19, организаторы съезда объявляют сегодня о решении, что делегациям от штатов не надо планировать поездки в Милуоки, а надо планировать выполнение официальной части, связанной со съездом, удаленно", - цитирует телеканал заявление Национального комитета Демократической партии.
Для демократов этот штат, отмечает телеканал, имеет особое значение с точки зрения необходимости одержать там победу: в 2016 году Трамп обошел там Хиллари Клинтон с минимальным отрывом.
В то же время предвыборный штаб президента США Дональда Трампа готовится провести полноформатный общий партийный съезд в августе во Флориде с проверкой температуры, соблюдением социальной дистанции и раздачей масок и антибактериальных гелей.
При этом на уже двух прошедших за последнюю неделю публичных массовых мероприятиях с участием Трампа люди почти не надевали масок, так как это является только рекомендательной мерой, а также не соблюдали рекомендуемую минимальную дистанцию.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденВисконсинМилуокиСШАВ мире
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