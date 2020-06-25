https://ria.ru/20200625/1573440234.html
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. Как сообщает "Коммерсант", монумент установили на земельном участке, который принадлежит... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:04
2020-06-25T07:15
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
иосиф сталин (джугашвили)
нижегородская область
бор
общество
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https://ria.ru/20190509/1553385570.html
https://ria.ru/20191221/1562678382.html
Ибрагим Яблоков
Сталин это история России, а это и революция и изменение мира вследствие соц.проекта, половина мира выбрала модель СССР, в тех же США произошли изменения, чтобы не допустить симпатий к социализму, права рабочих очень сильно изменились тогда в лучшую сторону. И да, Сталин - это Победа. Время было такое, если бы было иначе - нас бы не было, а был бы европейский Рейх с бесконечной европейской колонизацией и «бременем белого человека» по отношению к недочеловекам. Кстати, Европа до сих пор так о нас и думает, это часть европейской культуры. И смех, и грех, и предупреждение.
24
Вячеслав Смирнов
Это только памятник поставили, а уже пообделались..
16
10
нижегородская область
бор
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), иосиф сталин (джугашвили), нижегородская область, бор, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
В городе Бор Нижегородской области
открыли памятник Иосифу Сталину
. Как сообщает "Коммерсант
", монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову.
В церемонии открытия, которая прошла накануне, участвовали несколько сот человек. Памятник выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет. Сталин изображен в полный рост в шинели и фуражке, высота скульптуры с постаментом — около трех метров.
Инициатор намерен по соседству с памятником построить "Сталин-центр" — жилой дом с музеем. По мнению Зорова, местные жители надеются на то, что памятник станет символом борьбы с коррупцией в городе.
В свою очередь, муниципальная администрация заявляет, что участок, на котором установлен памятник, относится к категории земель, отведенных под ИЖС. Собственник необходимых согласований не проходил и разрешений от муниципалитета на установку монумента не получал.
Кроме того, в мэрии заявили, что общественных слушаний по вопросу установки памятника не проводилось, а мероприятие в честь его открытия с местными властями также не согласовывали.
Администрация попросила Росреестр
выяснить, насколько установка памятника соответствует целевому использованию участка. После того как результаты проверок поступят в мэрию, чиновники обещают дать правовую оценку действиям предпринимателя. Сам Зоров заявляет, что это его земельный участок, поэтому он вправе распоряжаться им по своему усмотрению.