В Германии выявили 630 новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19

В общей сложности в ФРГ выявлены 192 079 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8927 пациентов с коронавирусом. Выздоровели почти 177 тысяч человек.