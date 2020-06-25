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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили 630 новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 630 за прошедшие сутки, скончались еще 13 человек, сообщает институт... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 630 новых случаев COVID-19

06:01 25.06.2020 (обновлено: 06:11 25.06.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 630 за прошедшие сутки, скончались еще 13 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 587 новых случаях заражения и 19 летальных исходах.
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В Бразилии выявили более 42 тысяч новых случаев COVID-19
В общей сложности в ФРГ выявлены 192 079 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8927 пациентов с коронавирусом. Выздоровели почти 177 тысяч человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 122), Северном Рейне-Вестфалии (41 992) и Баден-Вюртемберге (35 446). В Берлине выявлен 8021 случай инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергБаварияБерлин (город)В мире
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