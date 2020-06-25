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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573440146.html
СМИ: сотрудников Секретной службы с митинга Трампа отправили на карантин
Десятки сотрудников Секретной службы США, работавшие на митинге президента Дональда Трампа в городе Талса в американском штате Оклахома, отправлены на... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
оклахома
талса
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, оклахома, талса, сша, в мире

СМИ: сотрудников Секретной службы с митинга Трампа отправили на карантин

06:00 25.06.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Десятки сотрудников Секретной службы США, работавшие на митинге президента Дональда Трампа в городе Талса в американском штате Оклахома, отправлены на самоизоляцию после двух случаев заражения среди коллег, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее телеканал NBC сообщил, что COVID-19 выявили у шести членов передовой группы предвыборного штаба президента, которые занимались подготовкой к митингу в Талсе. Позднее стало известно, что заболели еще два сотрудника предвыборного штаба, оба находились на митинге.
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Согласно источникам, Секретная служба США дала указания своим сотрудникам, работавшим во время предвыборного митинга Трампа, оставаться в своих домах в течение 14 дней.
Митинг в Талсе (штат Оклахома) в субботу стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса в начале марта. Его посетили более 6 тысяч человек. Трамп провел митинг на закрытом стадионе вопреки рекомендациям специалистов об опасности распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на то что каждый пришедший на митинг подписывал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения, почти никто в зале не был в защитной маске, люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлены 2 380 065 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 650 тысяч человек, скончались свыше 121 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампОклахомаТалсаСШАВ мире
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